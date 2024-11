Fylkesråd i Akershus går av etter kontroversielle Facebook-uttalelser

Akershus fylkeskommune bekrefter i en pressemelding at avgangen skjer etter siste dagers oppmerksomhet rundt et innlegg publisert på hans private Facebook-side.

«Miss Universe 2024. En hvit, ekte kvinne. Vi er i ferd med å få normaliteten tilbake. Missekåringer er great again.», skrev han ifølge NRK i innlegget det er snakk om.

Det har ifølge rikskringkasteren kommet et varsel fra flere ansatte etter Facebook-innlegget.

I pressemeldingen fra fylkeskommunen heter det at fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H) har akseptert ønsket og innvilget fratredelsen. Johansen var fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet.

– Jeg har i dag bedt fylkesrådsleder Anette Marie Solli om å få fratre stillingen som fylkesråd i Akershus fylkeskommune med umiddelbar virkning. Jeg har satt stor pris på både samarbeidet i fylkesrådet og ikke minst oppgavene som ligger til mitt ansvarsområde. Jeg ser at jeg har opptrådt på en måte som tar oppmerksomheten bort fra det viktige politiske arbeidet fylkesrådet gjør for fylkeskommunen og innbyggerne våre, og er takknemlig for at fylkesrådsleder har akseptert ønsket om å fratre, sier Johansen selv i pressemeldinge

