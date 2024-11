Dramatisk høy bresmelting i Norge: – Litt sjokkerende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har målt tykkelsen på Langfjordjøkulen i Finnmark og Engabreen i Nordland, melder NRK.

Breforsker Liss Marie Andreassen i NVE forteller at forskerne aldri tidligere har målt slike tall for disse breene – og at årets smelting var ekstraordinær stor.

– Årets tall var helt spesielle, litt sjokkerende for meg som breforsker å se så stor avsmelting på ett år, sier hun.

Direktoratet har også målt brefrontene 35 steder i hele landet. Alle med unntak av Stigaholtbreen i Vestland har trukket seg tilbake.

Den berømte Nigardsbreen i Luster i Vestland har trukket seg såpass mye tilbake at brefronten ikke lenger er synlig fra et fotopunkt innerst på parkeringsplassen ved Nigardsvatnet, opplyser breforskeren.

– Turistene må gå lenger inn mot breen om de skal få tatt bilder, sier hun til NRK.

Les også: Lars West Johnsen: Israel har gjort sitt for å begrave dem for alltid

Les også: Bunaden kommer på eksklusiv verne-liste (+)

Les også: Engangskoppene skal vekk: – Oslo bør bli best i klassen (+)