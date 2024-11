Norges Bank venter lavere renter og høyere lønn, men større usikkerhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram av Norges Banks halvårlige rapport Finansiell Stabilitet som ble lagt fram onsdag. Der skriver sentralbanksjef Ida Wolden Bache at de aller fleste privatpersoner og foretak i Norge har greid å møte tiden med økte renter og prisstigning.

– Hovedbudskapet er at det finansielle systemet i Norge er robust. Bankene er solide, og husholdningene klarer å betjene gjelden, selv om det er krevende for noen, skriver Bache.

Norges Bank viser til prognosene fra september om at det er utsikter til både reallønnsvekst og lavere utlånsrenter fra første kvartal neste år, noe som vil påvirke husholdningenes evne til å betjene gjelden.

Det ventes imidlertid at arbeidsledigheten vil stige noe, til samme nivå som før koronapandemien.

Sårbar gjeld

– Norske husholdninger har mye gjeld, og de aller fleste har flytende renter. Selv om renteutgiftene har økt, har de aller fleste klart å møte de økte utgiftene, sa sentralbanksjefen da hun åpnet den finansielle fagdagen i Norges Bank, der rapporten ble lagt fram.

Grunnen til at norske husholdninger har så høy gjeld sammenlignet med andre land, skyldes det at de fleste i Norge eier sin egen bolig. Lenge har derfor både gjeld og boligpriser steget mer lønningene.

De siste årene har husholdningenes inntekter vokst mer enn gjelden, men Norges Bank slår fast at den fremdeles utgjør en risiko, særlig blant yngre i etableringsfasen.

– Gjelden i norske husholdninger er en sårbarhet i det norske systemet, sa Bache.

Internasjonal usikkerhet

Det er imidlertid en stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen og til internasjonal geopolitiske forhold.

– Det har vært tilfeller av markedsuro, men de har vært kortvarige. Uro i finansmarkedene kan oppstå brått og spre seg raskt, sa Bache.

Hun la til at også de internasjonale banksystemene så langt har vist evne til å håndtere disse hendelsene av markedsuro.

Urolig eiendomssektoren

Et område Norges Bank særlig vier mye plass til, er utviklingen innen eiendom og næringseiendom. Det har vært krevende tider for aktører i disse bransjene i en tid med høye renter og prispress.

Nå venter sentralbanken at det blir noe bedre utsikter for næringseiendom framover, men det fortsatt blir krevende tider for eiendomsutviklere.

– Siden starten av fjoråret har andelen konkurser i norske foretak, økt. Det har vært en særlig sterk økning blant eiendomsutviklere, som har fått svekket lønnsomhet på grunn av økte renter og høye byggekostnader, og fordi det bygges og selges få nye boliger, skriver banken i rapporten.

