Matlary kritiserer Eides utenrikspolitiske linje

I helgen skrev VGs Hanne Skartveit en kommentar der hun var kritisk til regjeringens utenrikspolitiske linje og argumenterte for at utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fører en aktivistisk utenrikspolitikk som ikke tjener norske interesser.

Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary støtter denne analysen.

– Utenriksminister Espen Barth Eide har sørget for at Norge står stadig mer isolert i verdenspolitikken, sier Matlary til Klassekampen.

– Ved å føre en for Israel-kritisk politikk har regjeringen ødelagt forholdet mellom Norge og Israel. Han har prioritert Midtøsten-konflikten høyt, til tross for at den er langt mindre viktig for Norge enn krigen i Ukraina.

– Eide fører en moraliserende utenrikspolitikk, for eksempel ved å kritisere at USA har gitt klarsignal til ukrainsk bruk av antipersonellminer. Summen er at Norge beveger seg bort fra politikken som vestlige land er enige om i internasjonal politikk, skriver Matlary i en epost til Klassekampen.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) avviser at den norske posisjonen har beveget seg vesentlig vekk fra det som er konsensus blant vestlige land.

– Jeg opplever at vi er meget godt plassert i det vestlige fellesskapet. Vi har ikke beveget oss, men den israelske regjeringen har det, sier han.

Eide er dypt uenig i at han burde lagt bort kritikken mot at Ukraina bruker antipersonellminer med amerikansk velsignelse.

– Forbudet ble framforhandlet i Oslo, og Norge og Canada sto helt i spissen for det. Hvis jeg ikke sier fra når Ukraina og USA bryter det, hjelper det ikke at jeg sier fra når andre land bryter det. Også venner kan gjøre ting vi er uenige i, sier Eide.