KrF vil øke innsatsen mot antisemittisme: – Regjeringens handlingsplan er for svak

– Jeg er veldig bekymret for den dramatiske økning av jødehat vi har sett i Norge det siste året, sier Ulstein til NTB.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår KrF 30 millioner kroner til en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot antisemittisme.

– Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme er altfor svak, uten nye tiltak. For å få bukt med antisemittismen må det gjøres mer, sier Ulstein.

Partiet vil bevilge 4,5 millioner kroner til politiet for raske sikkerhetstiltak rundt Jødisk museum i Oslo og 1,4 millioner til Jødiske veivisere i Midt- og Nord-Norge, i regi av Det Jødiske Samfunn i Trondheim (DJST).

Videre foreslår KrF 10 millioner kroner til Hvite Busser, samt en økning i tilskuddet per søknad fra skolene. I tillegg vil de bevilge 10 millioner kroner til kurs om antisemittisme for lærerstudenter og lærere, samt 1,5 millioner til et professorat i jødiske studier ved Universitetet i Oslo.

Budsjettalternativet legges fram torsdag.

