50 millioner kroner til ukrainsk matsikkerhetsprogram

– Et fritt Ukraina er viktig for verdens matsikkerhet. Korn og matolje fra Ukraina gir mat til millioner i land i Afrika og Midtøsten, samtidig som vi holder hjulene i gang hos det krigsrammede ukrainske landbruket. Norge bidrar her til at maten kommer fram til dem som trenger det, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp).

Statsråden sier at i tillegg til å bistå med det ukrainske matsikkerhetsprogrammet, jobber Norge for økt selvforsyning i de samme landene for at de skal bli bedre rustet mot svikt i forsyningslinjer.

«Grain from Ukraine» ble lansert av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i november 2022. Programmet bidrar til å holde liv i den ukrainske landbruksøkonomien, som er hardt rammet av krigen med Russland.

Det er FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) som gjennomfører programmet.

