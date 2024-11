Oslo-skoler dropper turer med Hvite busser

Flere skoler som tidligere reiste til tidligere konsentrasjonsleirer i Polen med Hvite busser, gjør det ikke lenger. Begrunnelsen, ifølge de skolene Vårt Land har snakket med, er en streng tolkning av det såkalte gratisprinsippet.

– I høst hadde Bøler skole sin siste tur med Hvite busser. Etter dette har skolelederne blitt enige om at man ikke skal gjøre dette mer. Jeg synes det er synd at man har en så streng tolkning av gratisprinsippet, sier FAU-leder ved Bøler skole, Anna Berntzen, til Vårt Land.

I 2023 ble det bestemt av tidligere utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at Oslo-skolene ikke kunne pålegge foreldre eller elever å betale for skoleturer, fordi det ikke var i tråd med gratisprinsippet.

Utdanningsbyråd i Oslo kommune, Julie Remen Midtgarden (H), understreker at hun er for gratisprinsippet, men mener likevel at det må være handlingsrom for skolene til å gjennomføre innsamlinger og dugnader til skoleturer.

Nå ønsker Midtgarden at Kunnskapsdepartementet skal rydde opp og komme med tydeligere veiledning, slik at flere skoler får mulighet til å arrangere skoleturer.

– Utfordringen er at det bare ligger finansiering fra staten til én skoletur i løpet av grunnskolen. Utenom dette er det ingen finansiering til annen aktivitet innenfor skolens rammer, og dersom man ønsker å gjøre noe mer enn dette i løpet av ti år, må skolene nå ta fra andre budsjettposter, sier Midtgarden.