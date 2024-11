NHO-sjefen slår skattealarm: Norge på skattetoppen i OECD

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til Dagens Næringsliv at eierbeskatningen i Norge har blitt så høy at det vil «ramme hele det norske samfunnet sterkt» dersom dagens skattenivå blir stående.

Rapporten, utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra NHO, oppsummerer «dagens kunnskap om eierbeskatningen i Norge», inkludert selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt.

Den finner at summen av selskaps- og utbytteskatt har økt med nesten fem prosentpoeng til 51,5 prosent i løpet av to år.

For de med formuer over 20 millioner kroner har formuesskatten økt med 88 prosent siden 2021. Tar man høyde for at eiere må finansiere formuesskatten med utbytte og gevinster, blir den samlede økningen i eierbeskatningen på 107 prosent, ifølge rapporten, som først ble omtalt av Finansavisen søndag.

Rapporten legges fram til debatt under NHOs eierkonferanse i Oslo mandag.

– Mens andre land har gått den andre veien, er Norge veldig alene om å øke eierbeskatningen kraftig. Det rammer private eiere, men over tid vil dette også ramme hele det norske samfunnet sterkt, advarer Almlid.

