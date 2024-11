Tonje Brenna valgt som Akershus Aps toppkandidat

Dette ble avgjort på fylkeslagets nominasjonsmøte lørdag.

– Jeg er topp motivert for å gjøre en jobb for folk i Akershus, og takker Akershus Arbeiderparti så mye for tilliten. Jeg er klar til å jobbe for at folk skal ha trygghet i hverdagen, at folk har en jobb å gå til og at folk igjen får bedre råd. Da trenger vi et sterkt Arbeiderparti i Akershus og i regjering, sier Brenna.

Åsmund Aukrust (36) fra Bærum ble innstilt på andreplass, og Tuva Moflag (45) fra Nordre Follo ble nummer tre. Plassen under fikk Sverre Myrli (53) fra Lillestrøm og nummer 5 ble Mani Hussaini (36) fra Nordre Follo.

– Dette er en liste spekket med flinke og engasjerte folk! Den representerer hele Akershus, både geografisk og demografisk. Vi har funnet en god balanse mellom erfarne politikere og nye, spennende navn. Kandidatene har variert bakgrunn og gjenspeiler mangfoldet i fylket vårt, sier nominasjonskomiteens leder Torbjørn Ness.

