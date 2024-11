Mann til sykehus etter voldshendelse i Sandefjord

– Melding inn til politiet om en mann som blir banket opp av flere ungdommer. De samme ungdommene har også gått løs på en dame, skriver politiet i politiloggen klokken 19.30 lørdag kveld.

Mannen har ligget på bakken og blitt sparket og slått flere ganger, opplyser politiet.

Mannen ble først sendt til legevakt, men ble senere kjørt videre til sykehuset i Tønsberg. Ifølge politiet har mannen skader i hoderegionen, men det er ukjent hvor omfattende skadene er.

Kvinnen, som er i slutten av 40-årene, skal ha bli slått av to av de mistenkte. Politiet opplyste først at hun var uskadd, men meldte senere at også hun var fraktet til legevakt for behandling.

Politiet har kontroll på tre ungdommer som skal ha vært aktive i å utøve vold.

– Dette er to gutter og en jente. Det er mulig en fjerde person var involvert, men er ikke beskrevet som aktiv i volden, opplyser politiet.

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå