Siktelsen utvidet mot mannen tatt for ulovlig filming

Opprinnelig var det tre fornærmede i saken, men nå er det fem.

– Politiets gjennomgang av det beslaglagte materialet, som inkluderer store mengder data, har ført til at ytterligere to personer er betegnet som fornærmede fra hendelsen i Arendal. Alle de fornærmede er avhørt, i tillegg til at politiet har foretatt avhør av siktede, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt.

– Det har vært et omfattende arbeid å gjennomgå alle de tekniske undersøkelsene. Eksakt tall på hvor mange filer som er gjennomgått, har jeg ikke, men det er snakk om flere hundre filer, sier Søfteland.

Skjult kamera på badet

Mannen som er siktet for seksuelt krenkende atferd under Arendalsuka i august i år, har erkjent straffskyld.

Han skal ha satt opp et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist. Det var journalisten, som jobber i Dagens Næringsliv, som oppdaget det skjulte kameraet.

Kameraet skal ha vært montert inne i en mobilhøyttaler, som tilhører mannen.

Ifølge Dagens Næringsliv fant politiet over 1000 videoopptak på lagringsenheten i spionkameraet. De eldste opptakene er tilsynelatende rundt tre år gamle, med datostempel fra 2021.

Snikfilmet også i 2022

Politiets etterforskning har avdekket at mannen også drev med ulovlig filming under Arendalsuka i 2022. I denne saken var det to fornærmede, men saken er foreldet.

– Foreldelsesfristen i slike saker er to år. De berørte i saken fra 2022 er informert. Politiet kan ikke utelukke at det er flere fornærmede, sier Søfteland.

Politiet sier at det fremdeles gjenstår en del tekniske undersøkelser før det kommer en konklusjon i etterforskningsarbeidet.

– Det er en tidkrevende etterforskning hvor et stort antall datafiler har blitt gjennomgått. Jeg vil ikke gå inn på hvem de fornærmede i saken er, annet enn at alle er voksne. Siktede har samarbeidet og erkjent straffskyld. Flere detaljer knyttet til saken vil ikke bli gitt så lenge etterforskningen pågår, sier Søfteland.