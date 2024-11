Ny leder i den største jødiske forsamlingen i Norge

– Jeg ønsker å være en samlende leder for de ulike jødiske miljøene i i Oslo. Vi er inne i en tid med sterkt ytre press. Da er det særlig viktig at vi evner å videreutvikle fellesskapet vi har bygget opp i miljøet rundt synagogen i Oslo, som er særlig viktig for meg, sier Gaarder.

Han sier videre at han skal bidra til å lage rom i offentligheten for debatt om betente spørsmål, og at jøder i Norge skal føle seg hjemme i et fellesskap.

Gaarder har vært nestleder i styret denne høsten og jobber også som lektor for Lingu AS, en språkskole med internasjonale klienter. Han vokste opp i Oslo og London og har bodd flere år i Israel.

