Brannen i Bamble – slukkingen fortsetter gjennom helgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag meldte mannskapene om at brannen var under kontroll, men at det fortsatt var åpne flammer og røyk på stedet. Fredag brenner det fortsatt i anlegget.

Brannvesenet har lagt planer for å bli værende ved dekkgjenvinningsanlegget gjennom hele helgen, opplyser innsatsleder Anders Lindland Karlsen i Grenland brann og redning til NRK.

Brannen skal ha startet i en dekk-kvern, og senere spredt seg til gummidekk utenfor kvernen.

– Vi slukker, samtidig som vi flytter brennbart materiale bort fra bygningsmassen vi skal berge, sier innsatslederen.

Karlsen sier at værforholdene spiller på lag med brannvesenet for øyeblikket.

– Det er gunstig vindstyrke og vindretning. Det gjør det enklere for oss å jobbe på stedet.

Bamble kommune har flere ganger bedt befolkningen om å holde seg unna røyken.

– Røyken er avtagende, men fortsatt ubehagelig. Hvis man føler ubehag, anbefaler vi å lukke dører og vinduer og holde seg unna, sier Karlsen til kanalen.