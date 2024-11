Ansatte i Osloskolen har fått feilrapportert pensjonen sin i sju år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Feilen gjelder også ansatte som har jobbet overtid, melder Aftenposten. Det er Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) som avdekket feilen.

– Etaten jobber nå på spreng for å kartlegge omfanget av dette og sørge for at det blir ryddet opp i saken, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo til avisa.

Det er ennå ikke kjent hvor mange som er berørt eller hvor mye penger det kan være snakk om, opplyser direktør Bjørn Marthinsen i UKE til avisa.

– Dette vil bli klart når SPK har fått nødvendige opplysninger og har foretatt korrigert pensjonsberegning, sier han.

