30 millioner skal styrke busstilbudet i Akershus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ring 1 er midlertidig stengt av sikkerhetshensyn i forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo.

– Under stengingen må biltrafikken inn mot og i Oslo reduseres, ikke minst for å unngå kø i Operatunnelen. Tiltakene som er innført, har dessverre ført til økte køer enkelte steder. Utfordringene har vært størst vest for Oslo med økte køer både på E18 og på lokalveinettet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Håpet er derfor at pengene skal styrke kollektivtilbudet i Akershus for å veie opp for biltrøbbelet.

– De er viktig at de som kan, enten går, sykler eller kjører kollektivt. Regjeringen vil derfor bidra til å styrke kollektivtilbudet langs E18 Vestkorridoren, i Asker og Bærum, og ellers i Akershus fylke, sier Nygård.

Ring 1 ble stengt mellom Oslo Spektrum og St. Olavs gate 1. juli i sommer og vil holde stengt i tre år.

Les også: – Hvitvasker elitesamrøret som svekker demokratiet