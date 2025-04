Trump: – Jeg tror vi har en avtale med Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tror vi har en avtale med Russland. Vi må få til en avtale med Zelenskyj, sa Trump til pressen på presidentkontoret i Det hvite hus onsdag.

– Jeg trodde det ville være lettere å håndtere Zelenskyj. Så langt har det vært vanskeligere, sier Trump om den ukrainske presidenten.

– Vi er veldig nær en avtale, men mannen med «ingen kort å spille» burde nå, omsider, få det gjort, sa Trump tidligere på dagen.

Da kritiserte han Volodymyr Zelenskyj for å ha sagt at Ukraina ikke vil godkjenne Russlands krav om anerkjennelse av russisk kontroll over Krim-halvøya som en del av en fredsavtale.

Trump sier ikke hva en eventuell avtale med Russland går ut på, men Kreml-talsmann Dmitrij Peskov gjentok samme dag de russiske kravene for å stanse krigen.

I et intervju med franske Le Point sier Peskov at Russland vil avslutte krigen øyeblikkelig dersom Ukraina trekker seg helt ut av Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja og de fire regionene blir en del av Russland, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Han sier de allerede er en del av Russland i henhold til den russiske forfatningen.

I tillegg vil Russland ha en avklaring om europeiske våpenforsyninger til Ukraina, forholdet mellom Russland og USA må normaliseres, og Ukraina må forbli en nøytral stat og ikke bli medlem av Nato, skriver et annet statlig russisk nyhetsbyrå, Ria, ifølge Dagbladet.

