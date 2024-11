Omsetningen av lokalmat har passert 12 milliarder kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er stiftelsen Norsk Mat som presenterer tallene for det siste året, som Nationen gjengir. Omsetningsrekorden er et steg i riktig retning i regjeringens mål om at omsetningen skal passere 25 milliarder kroner i løpet av ti år.

– Dette er en veldig god start. 12,3 milliarder er et betydelig beløp og vi kan nå si at produksjon av lokalmat har reell betydning for verdiskaping, bosetting og beredskap, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til avisen.

Onsdag deltok han i en markering på Jacobs på Holtet i Oslo. Målingene fra Norsk Mat viser at lokalmatomsetningen øker i høyere takt enn omsetningsveksten på matvarer i dagligvarekjedene med 11,2 prosent mot 7 prosent.

Det gleder Nina Sundquist, som er administrerende direktør i Norsk Mat.

– Det er vekst i alle fylker, i alle salgskanaler, i både omsetning og volum og for alle kategorier. Det hadde jeg aldri turt å håpe på i et år hvor vi blir tuta ørene fulle om høy rente og lav kjøpekraft.

Pollestad har en oppfordring idet desember nærmer seg, som kan få omsetningen opp noen hakk til.

– Snart skal millioner av nordmenn kjøpe julegaver til folk som har alt. Mitt beste tips er å gi folk en kurv med ost og kjøtt og annen lokalmat, er beskjeden fra landbruksministeren til Nationen.

Kommentar: Erna har fortsatt skylda

Les også: Statsansatte får ny lønn tidligst i februar. Det får konsekvenser