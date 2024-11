Equinor trekker seg ut av fire land – skal kutte 250 årsverk

– Vi ser at vi har behov for å tilpasse organisasjonen og bemanningen til det aktivitetsnivået vi legger opp til, sier konserndirektør for fornybar energi Pål Eitrheim i Equinor til E24.

Equinor vil konsentrere fornybarvirksomheten på færre land og trekker seg ut av Vietnam, Spania, Portugal og Frankrike. Globalt vil selskapets fornybarorganisasjon etter planen reduseres med 20 prosent, som tilsvarer 250 årsverk.

– Det antallet som må slutte i Equinor, er mye lavere. De som jobber i morselskapet, vil få tilbud om en jobb andre steder i morselskapet, presiserer Eitrheim.

De ansatte i Equinors fornybarvirksomhet ble informert om grepene torsdag. Eitrheim sier det er tøffe tider, men vil ikke kalle det krise.

– Vi ser et mer krevende marked, og vi er ikke det eneste selskapet som er inne i denne typen prosesser nå. Det skjer både i Norge og internasjonalt. Det er ikke et krisegrep, men det er et viktig grep for å skape forutsetninger for lønnsom virksomhet i årene som kommer.

