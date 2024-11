Økokrim: Mann dømt etter videresalg av boligkontrakter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skatteetaten anmeldte saken til Økokrim da forholdene ble avdekket i mars. En kontroll viste at mannen i 50-årene, bosatt i Bærum, ikke hadde oppgitt inntekter fra salg av kontraktsposisjoner, altså videresalg av boligkontrakter.

Han hadde heller ikke oppgitt inntekt av eiendomssalg eller inntekter fra utleie av boliger i sine personlige skattemeldinger i årene 2017 til og med 2022.

Fikk strafferabatt

Dette har gitt en skattemessig fordel på over 6 millioner kroner. Etter at mannen tilsto forholdene, er han i Ringerike, Asker og Bærum tingrett gitt noe strafferabatt og dømt til to års betinget fengsel.

Han må i tillegg til fengselsstraffen betale litt over 600.000 kroner i bot.

Videresalg av såkalte kontraktsposisjoner skal oppgis i skattemeldingen. Gevinst skal beskattes, og du får fradrag ved tap.

Vanskelig å avdekke

– Den største andelen av inntektene i denne saken knytter seg til salg av kontraktsposisjoner, noe som er svært vanskelig å avdekke siden salgene ikke tinglyses. Denne type kriminalitet undergraver det tillitsbaserte skattesystemet vi har i Norge. Økokrim deler rettens vurdering av at allmennpreventive hensyn veier tungt ved utmåling av straff for skattesvik, sier statsadvokat i Økokrim, Elisabeth Frankrig i en pressemelding.

Stikkprøvekontroller hos sju eiendomsmeglerforetak i Oslo og Bodø i vår viste at over halvparten av skattyterne ikke innberettet gevinst av videresalg kontrakter.

Denne saken kommer i tillegg til det nystartede Skattekrimprosjektet, som med ressurser fra Økokrim, Skatteetaten, Oslo statsadvokatembete, Oslo og Øst politidistrikt over to år skal øke kvaliteten på politiets arbeid med anmeldelser fra Skatteetaten.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Flere kabelbrudd i Østersjøen – Tyskland, Sverige og Finland etterforsker

Les også: Institutt: Sjelden har Ukraina vært mer presset enn nå