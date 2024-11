NSM må nedbemanne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Da jeg startet i august, var det klart for meg at vi må redusere antallet ansatte for å oppnå budsjettbalanse i 2025 og 2026, sier NSM-direktør Arne Christian Haugstøyl til Altinget.

Han ønsker ikke å gå ut med det nøyaktige antallet ansatte som må gå.

Allerede i august, kort tid etter at Haugstøyl tok over som direktør, ble det innført ansettelsesstopp i NSM. Han tok over direktørrollen etter Sofie Nystrøm, som gikk av da den såkalte lånesaken ble kjent.

Haugstøyl forteller til Altinget at lånesaken utvilsomt har gjort en del ansatte usikre.

– Vi har også hatt veldig høye lønnskostnader fordi vi har ansatt flere enn vi har hatt finansiering til, sier direktøren.

Altinget har fått innsyn i et referat fra et ekstraordinært styringsmøte 12. juni mellom NSM, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Der står det at NSM må kutte lønnskostnader tilsvarende opptil 50 årsverk i 2025 for å nå sine egne mål.

Direktøren forteller at det foreløpig ser ut til at NSM kommer i mål med naturlige avganger, uten å tilby sluttpakker. Han presiserer at ingen kommer til å bli sagt opp.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå