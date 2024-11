Ukrainas forsvarsminister signerer avtale med Norge

Norgesbesøket skjer to uker etter at Gram var i Ukraina, der han møtte Umerov og viseminister for strategisk industri, Anna Gvozdiar. Han besøkte også flere forsvarsindustribedrifter i Odesa og kunngjorde at Norge øker støtten til Ukrainas luftforsvar med inntil 1,3 milliarder kroner.

Bare to dager før Gram besøkte Ukraina 30. oktober, ga Norge sin tilslutning det såkalte danske initiativet under et møte mellom de nordiske statsministrene på Island.

Initiativet går ut på å gi pengestøtte direkte til våpenindustrien i Ukraina.

– Regjeringen vurderer hvordan vi kan støtte ukrainsk industri videre. Vi har tidligere i år åpnet for at norsk forsvarsteknologi kan overføres til Ukraina og bidrar med finansiering for å få dette til. Artillerigranater utviklet av Nammo kan dermed produseres i Ukraina, sa forsvarsministeren under besøket.

Onsdag hadde Gram, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), et møte med aktører fra norsk forsvarsindustri. Der ble det blant annet oppfordret til at selskapene burde slutte opp om Ukrainas egen industri.

