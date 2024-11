Oslo-byrådet vil bruke 25 millioner på å fotfølge kriminelle ungdommer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi foreslår å sette av 20 millioner kroner til én-til-én oppfølging av ungdom som enten begår gjentatt og alvorlig kriminalitet, eller står i fare for å havne i kriminelle miljøer, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til Avisa Oslo.

I tilleggsinnstillingen til neste års forslag til budsjett skriver de at økningen på 20 millioner kroner betyr at ordningen neste år vil ha en finansiering på 25 millioner kroner.

– I bydelene med flest utsatte ungdommer styrkes én-til-én innsatsen blant annet med flere mentorer. I tillegg vurderes nye bydeler inn i ordningen, skriver byrådet i en pressemelding.

– Vi vil bruke mentorer som følger ungdommen store deler av døgnet, sier Lae Solberg til Avisa Oslo.

Endringene kommer etter at regjeringen 1. november la ekstra midler til kommunene på bordet. For Oslos del betyr det at Oslo totalt får rundt 640 millioner kroner ekstra til årets og neste års budsjett.

I tilleggsinnstillingen legger byrådet også blant annet opp til å gi Prindsen mottakssenter 12,3 millioner kroner årlig i friske midler til tiltak og økt sikkerhet. Prindsen mottakssenter er et kommunalt akuttilbud i Oslo sentrum for folk med rusutfordringer, og ble stengt midlertidig i oktober av Arbeidstilsynet på grunn av bekymring for sikkerheten til de ansatte. Det åpnet igjen fredag i forrige uke.

Byrådet vil også sette av 105,6 millioner til å øke bydelenes sosialhjelpsbudsjetter, og 131,4 millioner mer til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

