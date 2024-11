5 millioner til Gaza: – Riktig prioritering i et stramt budsjett

– Vi er svært takknemlige for dette bidraget. Det er åpenbart at Oslo kommune ser at dette handler om enkeltmennesker som deg og meg, sier Lindis Hurum, generalsekretær for den norske avdelingen i Leger Uten Grenser.

25. september la byrådet i Oslo fram budsjettet for 2025. Torsdag legger de fram sin tilleggsinnstilling, der de foreslår et tilskudd på 5 millioner kroner til Leger Uten Grensers virksomhet i Gaza.

I spissen for forslaget står ordfører Anne Lindboe (H) og byråd for miljø- og samferdsel, Marit Vea (V).

– Jeg tror at veldig mange kjenner på en maktesløshet og fortvilelse over å være vitne til våre medmenneskers lidelser, og ikke kunne gjøre noen ting. Da føles det riktig på vegne av kommunen å gi et bidrag til noen som faktisk når fram med hjelpen på bakken i Gaza, sier Vea.

TV-aksjonen 2022 Generalsekretær i den norske avdelingen til Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. (Heiko Junge/NTB)

– Behovene er uendelige

Leger Uten Grenser har over 950 ansatte i Gaza, og jobber ved to sykehus, sju klinikker og helsesentre, og ved to nyopprettede feltsykehus. Siden begynnelsen av krigen 7. oktober 2023 har de gjennomført over 470.000 konsultasjoner, opplyser organisasjonen selv.

– Mennesker har blitt enda mer sårbare, enda sykere, enda mer desperate, mistet håper, i tillegg til at de er livredde. Det gjelder også våre over 900 ansatte, som likevel kommer på jobb hver dag for å redde andres liv, med stor fare for eget, sier Hurum.

Pengene fra Oslo skal bidra til Leger Uten Grenses arbeid med livreddende legehjelp, vanndistribusjon, medisinske behov, kirurgi og annen helsehjelp.

– Det er ikke i nærheten av nok helsehjelp til de som trenger det nå, og vi gjør det vi kan for å hjelpe de menneskene vi greier. Behovene er uendelige, og det er restriksjoner på hvor mye utstyr og mennesker vi får inn, men vi har et omfattende arbeid likevel. Så pengene kommer veldig godt med, sier hun.

Hurum understreker samtidig at det eneste som virkelig kan hjelpe sivilbefolkningen i Gaza, er varig våpenhvile. Over 43.000 palestinere i Gaza er drept siden krigføringen startet etter 7. oktober-angrepet mot Israel i fjor. Nærmere 7 av 10 drepte er kvinner eller barn, ifølge nylige FN-tall.

Oslo budsjett 2025 Byrådsleder Eirik Lae Solberg la fram budsjettet for Oslo kommune for 2025 den 25. september. (Thomas Fure/NTB)

– Riktig prioritering

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har nylig varslet store kutt og et trangere budsjett i Oslo kommune. Det skyldes blant annet vanskelige økonomiske tider i samfunnet, som høy rente, inflasjon og økte sosialhjelpsutgifter, skriver NRK

Med Oslo-budsjettet for 2025 varslet byrådslederen at Oslo de neste årene må spare 2,3 millioner kroner. Tross sparebeskjeden mener Vea at det er riktig å sette av millionene til Leger Uten Grenser.

– For vår del synes vi at dette er riktig prioritering, selv i et stramt budsjett. Vi har sagt i dette budsjettet at vi skal prioritere barn og unge i Oslo, og vi synes også det er riktig å prioritere innsats mot de som har det aller verst på Gaza, sier Vea.

Byrådslederen har også uttalt at Oslo kommune støtter regjeringens bidrag til nødhjelp og gjenoppbyggingsarbeid.

– Vi har dessverre ennå ikke kommet til et tidspunkt hvor gjenoppbygging kan starte, så det vi kan gjøre nå er å bidra til de som faktisk er på bakken og redder liv. Leger Uten Grenser har vært til stede i Gaza i veldig mange år, og kjenner forholdene godt, sier Lindboe.

– Uavhengig av politisk ståsted

Palestina-konflikten har blitt et tema i byrådet flere ganger.

I fjor sa bystyret ja til å heise Palestina- og FN-flagget på rådhuset den 29. november, som er FNs solidaritetsdag for det palestinske folk. I år har byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) frarådet Palestina-flagging. Han forklarte det med at man skal være forsiktig med å bruke rådhuset til støttemarkeringer og politisk flagging, skriver NRK.

Venstre, som sitter i byråd med Høyre, vil på den andre siden si ja til Palestina-flagging. Marit Vea poengterer at det gjør inntrykk å se at mennesker lider, uavhengig av politisk ståsted.

– Jeg er sikker på at et stort flertall i bystyret vil stille seg bak at kommunen hjelper sivilbefolkningen i nød. Dette er en markering av solidaritet og medmenneskelighet, og det tror jeg at et samlet bystyre kommer til å stille seg bak, sier Vea.

– Dette er Oslos måte å vise at vi bryr oss. Det er naturlig at vi som kommune gjør det vi kan for å støtte mennesker i ekstremsituasjoner, slik vi også har gjort tidligere med å gi penger til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina og til innkjøp av utstyr til et barnesykehus i Lviv, mener Lindboe.

