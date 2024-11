Vedums gamle barneskole legges ned: – Utrolig skuffende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken om skolestrukturen i Stange kommune ble sluttbehandlet i kommunestyret onsdag.

Der ble det vedtatt at skolene Espa, Åsbygda og Breidablikk legges ned. Det ble vedtatt med 20 mot 13 stemmer. Elevene blir flyttet til andre skoler i kommunen, skriver Nettavisen.

Breidablikk skole er barneskolen der finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gikk og som hans barn nå går på. Han har engasjert seg i saken om nærskolene i kommunen.

– Frp-ordfører Truls Gihlemoen har dessverre ikke valgt å lytte på folk i kommunen vår, og at Fremskrittspartiet sammen med Høyre, SV og noen utbrytere fra Ap sikret flertall for nedleggelsesvedtaket er utrolig skuffende, skriver Vedum i en SMS til Nationen.

Hundrevis demonstrerte

Hundrevis hadde møtt opp utenfor rådhuset før møtestart onsdag ettermiddag, ifølge Hamar Arbeiderblad.

– Vi vil vise at vi er folk og ikke bare tall i en rapport, sa Linda Hansen, som er FAU-leder på Åsbygda skole, til avisen.

Hun er blant demonstrantene som håpet at politikere ville snu i siste liten. NRK anslo at 200 personer møtte opp for å demonstrere mot det politiske flertallets forslag.

Økonomisk innsparing

Det er kommunedirektør Kaija Eide Drønen som blant annet foreslo at kommunens seks barneskoler skulle bli til tre.

En sentral del av vurderingen har, ifølge kommunen, vært å balansere hensyn som oppfyllingsgrad, investeringsbehov og perspektivet for økonomisk innsparing.

Tidligere i høst var det også store protester da et flertall i fylkestinget i Innlandet vedtok å legge ned seks skoler og skolesteder i fylket.