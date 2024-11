To kvinner ble forvekslet på fødestuen i 1965 – har saksøkt staten

– Denne rettssaken handler om en alvorlig feil som fikk katastrofale følger, sa advokat Kristine Aare Hånes i Oslo tingrett mandag, ifølge TV 2.

Hun representerer den ene av de to kvinnene som i 1965 ble forvekslet på fødestuen i Herøy i Møre og Romsdal. Dermed vokste de opp hos hverandres biologiske foreldre.

Forbyttingen ble først oppdaget av kvinnene i 2021 da den ene av kvinnene la inn DNA-prøver i slektsdatabasen «My Heritage», men ble oppdaget av Herøy kommune og Helsedirektoratet på 80-tallet.

Nå har de to kvinnene og den ene kvinnens biologiske mor gått til søksmål mot Herøy kommune og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet for brudd på menneskerettighetene. De krever også oppreisning.

– Dokumentasjon fra den gangen tyder på at de involvert fant vurderingene vanskelig, blant annet fordi det rettslig var uklart hva de kunne gjøre. I retten vil vi derfor argumentere for at det ikke er grunnlag for erstatning, sier advokat Asgeir Nygård hos regjeringsadvokaten.

Nygård mener også at saken er foreldet.

Saken er unik i norsk rettshistorie, og det gjør det vanskelig å avgjøre en eventuell erstatning. Advokat Aare Hånes sa i retten at en sannsynlig erstatningssum kan være på rundt 20 millioner kroner.