Petter Stordalens flyselskap kutter stillinger

Flyselskapet sier opp 14 kabinansatte i Norge, bekrefter kommunikasjonssjef Sofie Lund overfor E24.

– Det beklager vi virkelig, sier Lund.

Sunclass flyr passasjerer på pakkereiser til og fra feriedestinasjoner. Mye av inntektene er charterinntekter fra den tilknyttede turoperatøren Ving, ifølge E24.

Lund opplyser at det ikke er snakk om å kutte ruter, men at selskapet ikke har behov for så mange kabinansatte.

Petter Stordalen fikk flyselskapet med på kjøpet da han i 2019 gikk inn i turoperatøren Ving sammen med to oppkjøpsfond etter at eier og reiseoperatør Thomas Cook gikk konkurs.

