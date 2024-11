Flytoget: Utfordrende å åpne for pendlere

Rødt varslet fredag at partiet vil støtte forslaget fra Høyre, Frp, SV og Venstre om å åpne flytogene for pendlere i rushtiden inn og ut av Oslo.

– De vanlige togene er smekkfulle inn til Oslo i rushtiden. Nå åpner vi flytogene for alle reisende, som vil gjøre det enklere å reise kollektivt til jobb. Da kan vi utnytte togkapasiteten best mulig, sier partileder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

I dag er situasjonen at pendlertogene er så fulle at passasjerer må stå igjen på perrongen. Samtidig kjører halvtomme flytog forbi og gjennom Oslotunnelen, der det ikke er plass til flere tog i rushtiden.

– Utfordrende

Administrerende direktør Ståle Nistov i Flytoget er overrasket over forslaget. Han mener at dersom Flytoget skal åpne dørene for pendlere, så er det en rekke praktiske, tekniske og sikkerhetsmessige forhold som må løses.

– Det er en bekymring i hele det jernbanefaglige miljøet at Flytogets tog har smalere dører enn Vy-tog, og at det derfor tar noe lenger tid for av- og påstigninger på hver stasjon. Samlet sett vil dette utgjøre store forsinkelser og følgefeil gjennom dagen, som kan føre til at avganger blir forsinket eller innstilt og dermed gir de reisende et dårligere togtilbud, sier Nistov i en pressemelding.

Flytoget mener det finnes enklere og bedre løsninger enn det som nå diskuteres, blant annet å gi dem mulighet til å sette ned prisen på billettene til Vy-priser, for å flytte passasjerer som skal til og fra flyplassen fra Vys tog over til Flytoget.

Uholdbar situasjon

Rødt sitter ikke i transportkomiteen, der saken kom opp, men varsler at de vil støtte forslaget når det kommer opp for Stortinget 14. november.

– Dette er det aller viktigste enkelttiltaket for å raskt bedre trafikksituasjonen lokalt i Asker og Bærum. Det gjør at flere der kan ta toget i periodene hvor presset er størst, sier Martinussen.

Det er altså to sosialistiske partier som går sammen med tre borgerlige partier for å sikre flertall i denne saken.

– Situasjonen for pendlerne er uholdbar. Derfor har det vært viktig for SV å løse utfordringene i pendlerhverdagen. Jeg er glad for at vi har fått med oss høyresiden på å åpne Flytoget for togpendlere, sier SVs gruppeleder på fylkestinget i Akershus, Balder Alvær Olafsen.

Han forteller at man med dette tiltaket øker antallet togavganger for pendlere i Sandvika med 43 prosent.