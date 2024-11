Som ventet uendret rente – trolig ut året

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet bestemt. Beslutningen er i tråd med det Norges Bank varslet i september.

– Trolig holder vi renten på 4,5 prosent ut året, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache også denne gang.

Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en stram pengepolitikk for å få prisveksten ned.

– Prognosene vi la fram i september, indikerte en gradvis nedgang i styringsrenten fra første kvartal neste år. Utsiktene for norsk økonomi ser ikke ut til å være vesentlig endret siden forrige rentemøte, heter det videre i pressemeldingen.

Selv om prisveksten har avtatt raskere enn ventet det siste året, også i september, har renteforventningene ute økt, og kronen har vært litt svakere enn ventet, påpeker komiteen.

