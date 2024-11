Flere tusen i fakkeltog mot kutt i rusbehandling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både i Oslo, Bergen og Trondheim gikk store folkemengder i fakkeltog mot det de mener er rasering av rusfeltet.

– Vi er mange som demonstrerer i Oslo og Trondheim i kveld, fordi vi mener at behandlingstilbudet ikke bare skal måles i kroner og øre, men i livskvalitet og bedring. Vi trenger en anbudsprosess som verdsetter det mangfoldige og kunnskapsrike arbeidet som utføres i feltet, sier daglig leder i Tyrili, Jonas Finnby.

Fakkeltoget i Oslo startet ved tigeren utenfor Østbanehallen og endte utenfor Stortinget med appeller og slagord.

Mener anbudet må settes på vent

Helse sør-øst opplyste i midten av oktober at 14 private aktører hadde fått tilbud om å inngå avtale om å drive rusbehandling. Tolv av dem er ideelle og to kommersielle.

Noe av bakteppet er at såkalt fritt behandlingsvalg er lagt ned. I stedet har Helse sør-øst lyst ut anbud for rusbehandlingen som de mener det er behov for.

Onsdag opplyste helseforetaket imidlertid at de har besluttet å gjenåpne konkurransen om rusbehandling.

Tyrili, som var en av organisasjonene som deltok i fakkeltoget og som ikke fikk tilbud om å inngå avtale om å drive rusbehandling, mener anbudet må avlyses og settes på vent til kvalitet i rusbehandling er utredet.

– Helse sør-østs valg om å gjenåpne anbudet, uten å endre fokuset fra kostnad til kvalitet, truer med å undergrave arbeidet vi er satt til å gjøre, sier Finnby.

Ber statsråden gripe inn

I en pressemelding fra arrangørene av fakkeltoget heter det at et samlet rusfelt reagerer kraftig på nedbyggingen av behandlingstilbudet til rusavhengige som skjer nå.

De frykter at så mange som 400 langtidsdøgnplasser kan forsvinne på bare to år.

Organisasjonene har tidligere samlet seg bak et opprop der de har bedt om at helseminister Jan Christian Vestre (Ap) griper inn og redder livsnødvendige tilbud for rusavhengige.

Som arrangører av fakkeltogene sto Preventio, Actis, Rusfeltets Hovedorganisasjon, Foreningen for Human Ruspolitikk, RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, A-larm Bruker- og Pårørendeorganisasjon, ProLAR Nett- nasjonalt forbund for folk i LAR, og Ivareta, Barn av Rusmisbrukere.