Menneskerettspris til Adresseavisen-journalister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gjennom sin dekning av Fosen-saken har journalistene belyst menneskerettigheter for urfolk, heter det i begrunnelsen.

Prisen deles ut annethvert år til journalistikk som i særlig høy grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Journalistene får en pengegave på 100.000 kroner og et trykk av kunstneren Cathrine Alice Liberg.

I lengre tid var Holstad og Nygård nærmest alene om å følge Fosen-saken, heter det i begrunnelsen. Videre påpekes det at deres arbeid har satt statens ansvar for vern av minoritetsrettigheter på dagsordenen, særlig i forbindelse med menneskerettslige vern mot naturinngrep i områder som urfolk bruker til tradisjonell næringsutøvelse og som dermed er sentralt for deres kulturutøvelse.

Høyesterett slo i oktober 2021 fast at konsesjonene som ble gitt for to vindkraftverk på Fosen, Roan og Storheia, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene i området. Konsesjonene, som varer i 25 år, er dermed ugyldige.

Aktivister og politikere har krevd at anleggene må rives, mens regjeringen har forsøkt å finne andre løsninger. Da anlegget fortsatt sto 500 dager etter høyesterettsdommen, førte det til store demonstrasjoner. Aktivistene okkuperte inngangspartiet til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom er tiltalt etter demonstrasjonene, blant dem artisten Ella Marie Hætta Isaksen. Rettssaken starter i Oslo tingrett mandag 11. mars.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb