Må kaste over 10.000 egg etter ulovlig import

Årsaken er at eggene ikke kom med salmonellasertifikat fra den nederlandske leverandøren. Det er et sertifikat som garanterer at eggene er fri for salmonella, skriver Nationen.

Selskapet som importerte de nederlandske eggene, er Asian Food Import. De bekrefter at alle 360 brettene med egg er samlet inn og destruert.

I forrige uke skrev avisen om en annen importør, Exotic Fruits, som måtte gjøre det samme i august med over 20.000 egg.

Importen av egg til Norge har økt de siste månedene på grunn av den pågående eggmangelen i det norske markedet.

Dersom selskaper importerer egg fra Danmark, Sverige eller Finland, er det ikke krav til slik garanti for salmonella. Dette fordi de nevnte landene, i likhet med Norge, ikke har salmonellasmitte i sine egg.

