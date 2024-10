Barna og barnebarna våre må lure på hva vi tenkte på. Og med.

Det norske samfunnets bestilling til norske matprodusenter har de siste 50-70 årene vært som følger:

1. Skaff deg en jobb til. Eller gjerne to. Det vil du trenge. Vi har nemlig ikke tenkt til å betale.

2. Bruk egne penger og ta opp betydelige lån – for egen regning og risiko – for å gjennomføre store investeringer som vi garanterer negativ avkastning på.

3. Dersom investeringene – mot formodning – gir effektivitetsgevinster, får dere ikke beholde disse selv. De tar vi – uavhengig av om de lar seg realisere eller ei.

4. Når det så viser seg at dette ikke er i nærheten av å gå rundt – verken økonomisk eller arbeidsmessig – sier vi bare at du som bonde ikke utnytter inntektsmulighetene dine! Deretter skrur vi opp den fiktive inntekten din og sier at du tjener som andre folk.

5. Det aller viktigste for oss er at du fortsetter å produsere mat. Derfor må du for all del ikke miste troen på fremtiden. Det er tross alt den som holder oss andre i live! For å få deg til å gjennomføre de ulønnsomme investeringene tilbyr vi derfor å bidra med et tilskudd til de investeringene vi mener er nødvendige å gjennomføre – sånn at du må fortsette å produsere, og sånn at det blir stadig blir færre mennesker med kunnskap om å produsere mat i landet vårt.

Vi kan ikke ha det sånn, folkens!

6. Gjennomsnittsbonden er 55 år. Vi skal sørge for at han blir enda eldre.

Det aller merkeligste med dette er troen på at maten blir både billig og bra hvis bare de som produserer den, går tomhendte ut. Som om det er det som bestemmer prisen på mat. Det er det selvsagt ikke. Prisen på mat bestemmes av norske dagligvarekjeder, og deres oppgave er å øke vår betalingsvilje så mye som mulig. Eller hva trodde du?

Vi kan ikke ha det sånn, folkens!

Ærlig talt.

Vel – vi kan selvsagt fortsette som før, men da har vi snart ingen igjen som har den kunnskapen som trengs for å produsere mat til resten av oss.

Og til barna og barnebarna våre. De må lure på hva vi tenkte på. Og med. For å kalle en spade en spade.