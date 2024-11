Eide: Overdreven frykt for at Trump vender ryggen til Nato

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utenfor Utenriksdepartementet i Oslo møtte Eide norske medier dagen etter Trumps valgseier.

– Vi er trygge på at vi skal klare å videreføre og videreutvikle et nært og godt forhold til USA, forsikret utenriksministeren.

Tidligere har Trump kritisert forsvarsalliansen Nato i harde ordelag. Han truet i februar med å ikke beskytte Nato-land som bruker for lite ressurser på eget forsvar.

Eide tror at Trump opplever at han har bidratt til å endre alliansen – nettopp ved at europeiske land tar en større del av den økonomiske byrden ved samarbeidet.

– Frykten for at Trump vil trekke seg fra Nato, mener jeg er overdrevet, sier Eide til NTB.

Han tror samtidig det blir nødvendig med et «løpende engasjement med Trump og hans folk» og å minne dem på Natos betydning.

– For oss, men ikke minst for dem.

Les også: Dette har Donald Trump lovet: – Vil ikke si hvordan det ser ut (+)

Les kommentar: Verden våknet til et nytt mareritt, skriver Lars West Johnsen