Frosta-legen: Hadde 47.000 filmer av 219 pasienter

Onsdag vil Frostas mangeårige kommuneoverlege selv gi Trøndelag tingrett en forklaring om bakgrunnen for at han står tiltalt for 87 voldtekter og 94 tilfeller av misbruk av stillingen som lege.

Trolig vil han også få spørsmål om hvorfor han hadde flere kameraer gjemt inne på legekontoret og filmet tusenvis av konsultasjoner med kvinnelige pasienter.

– Dette er videoer av svært eksplisitt og svært intimt innhold. Det er brukt opp til 12 kameraer. De ble flyttet rundt under konsultasjonen og filmet svært tett opptil fornærmedes underliv. Det er klare og sterke bilder, og det er lyd som er egnet til å forsterke inntrykkene som kommer, sa statsadvokat Rikhard Lyng da aktoratet innledet saken tirsdag.

Arne Bye har ikke sittet i varetekt etter at saken ble rullet opp i 2021, men er fratatt passet sitt. Blir han dømt etter tiltalen, er strafferammen fengsel opptil 21 år. Sakkyndige som har undersøkt 55-åringen, har slått fast han ikke er utilregnelig.

217 identifiserte kvinner

I alt ble det funnet minst 47.000 filmer og 387.000 bilder fra ulike legekonsultasjoner. Til sammen 219 pasienter er filmet, av dem er 217 identifisert.

– Pasientene var kvinner. I de fleste legetimene er pasientene enten delvis avkledde eller avkledde, siterte statsadvokat Eli Reberg Nessimo fra politiets beslagsrapport.

Før retten ble satt i Trøndelag tingrett i Steinkjer tirsdag morgen, kom enkelte av bistandsadvokatene innom med sine klienter som skal vitne senere under rettssaken.

– For mange tror jeg det er en lettelse at vi er gang, men det har vært og er veldig belastende for dem, sa koordinerende bistandsadvokat Ingunn Kjellstad til NTB.

Ingen erfaring

Arne Bye var i årevis kommuneoverlege i Frosta med kontor i kommunehuset midt i hjertet av den lille kommunen med 2600 innbyggere. Han var fastlege for svært mange av beboerne i kommunen og utførte alle oppgaver som normalt en slik lege skal gjøre.

Men Arne Bye hadde ingen spesialisering i allmennmedisin da han kom til Frosta som turnuslege. Heller ikke hadde han noen erfaring med gynekologiske undersøkelser som er en naturlig del av en fastleges hverdag.

Overgrepene skal ha blitt begått mot kvinner i alle aldre – fra tenåringer til kvinner i slutten av 60-årene. En av ti kvinner i Frosta er blant de fornærmede.

– Mange har samme etternavn. Det er søstre, døtre, mødre, kolleger, bekjente og venninner, sa statsadvokat Nessimo da hun startet aktoratets innledningsforedrag i Trøndelag tingrett tirsdag.

Kul på håndleddet

Enkelte pasienter reagerte på Byes oppførsel de var til undersøkelse så tidlig som i 2007. Men klagen førte ikke til noe. Det samme skjedde ti år senere. Men fire år etter det igjen, i 2021, begynte en snøball å rulle.

En klage etter en undersøkelse der en ung kvinne måtte kle seg naken og bli undersøkt over hele kroppen da hun ba om hjelp med kul på håndleddet, satte fart i undersøkelsene rundt Bye.

En anmeldelse forsvant først mellom Helsetilsynet og politiet, men i august 2021 ble kommunelegen siktet for tre forhold. Da hadde han vært suspendert fra stillingen siden juni.

Lager med opptak

Det omfattende videomaterialet stammer fra flere kameraer som Bye hadde satt opp inne i kontorlokalene sine i kommunehuset i Frosta, fortalte statsadvokat Nessimo.

Legekontoret var tømt for personlige eiendeler, men under ransakelse av boligen hans fant etterforskerne datautstyr med timevis av opptak gjemt i et lager.

Den totale varigheten av filmene som ble funnet, er opp mot 6000 timer. Mange pasienter var filmet flere ganger over flere år. Da politiet skulle gjennomgå materialet, måtte de legge vekt på de mest alvorlige forholdene.

Filmet flere ganger

– Mange har vært filmet ved flere konsultasjoner. Det ble klart at politiet måtte begrense seg til den mest opplagte formen for seksuelle krenkelser, forklarte statsadvokaten.

– Det at filming ikke er tatt med i tiltalen betyr ikke at aktoratet synes det er greit. Men dette er forhold som kan anses for å være skjerpende omstendigheter, og det vil vi komme tilbake til i prosedyren, sa statsadvokat Lyng.

Film- og bildeopptaket er gjort i tiden fra 2016 til 2021. Tiltalen mot Bye omfatter imidlertid forhold helt tilbake til 2004.

– For 77 av de fornærmede finnes det videoopptak av de påtalte forholdene, sa Lyng som understreket for dommerne at det absolutt ikke var noe krav om at overgrep må være festet til bilder eller video for at man skulle kunne dømme Bye for overgrep.

