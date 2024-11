FHI: Dette gjør at flere kreftpasienter lever lengre

Det viser ny forskning fra Kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet (FHI), nylig publisert i tidsskriftet British Journal of Cancer.

– Vi ser at overlevelsen for alle lungekreftpasienter som får systembehandling øker i takt med innføring av immunterapi. Pasienter som får legemiddelet pembrolizumab, altså en type immunterapi, alene, eller i kombinasjon med kjemoterapi, har om lag 5 måneder bedre median overlevelse enn pasienter som fikk sin behandling med kjemoterapi før immunterapi ble innført, sier Helga Hektoen, førsteforfatter og post-doc ved Kreftregisteret.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Sammenlignet med kliniske studier

Immunterapi er gradvis blitt tatt i bruk i behandlingen av avansert ikke-småcellet lungekreft etter at kliniske studier med relativt friske lungekreftpasienter viste lovende resultater.

Forskerne fra Kreftregisteret sjekket om de lovende resultatene fra ulike kliniske studier vedvarer når lungekreftpasienter behandles med immunterapi i klinisk praksis i Norge.

– Generelt ser vi at pasientene i vår studie lever kortere enn pasienter behandlet med immunterapi i kliniske studier. Det er som ventet, og er noe som i all hovedsak skyldes at pasienter som er med i kliniske studier, generelt er friskere enn pasienter behandlet i klinisk praksis, sier Hektoen.

Fram til 2016 fikk personer med denne typen kreft i hovedsak kjemoterapi. Deretter ble det i økende grad behandlet med immunterapi eller en kombinasjon av de to. Over 8000 pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft er blitt behandlet med systembehandling mellom 2012 og 2021, og det er dette forskerne henter dataene fra.

Gull verdt

Immunterapi er nå en del av standardbehandlingen for en rekke avanserte kreftformer, etter lovende kliniske studier. De er imidlertid gjennomført på små utvalg av nøye utvalgte pasienter, ofte yngre og sprekere enn den gjennomsnittlige pasienten.

– Derfor er det veldig viktig å undersøke om disse nye legemidlene også fungerer like godt i klinisk praksis der «alle» pasienter får behandling, også de som er eldre og er mindre spreke, sier prosjektleder og seniorforsker Bettina Kulle Andreassen ved Kreftregisteret.

Hun sier slike data kan være gull verdt for å finne ut mer om akkurat hvilke pasienter som får effekt av medisinene.

Den mest aggressive formen for lungekreft, småcellet lungekreft, er fremdeles gjenstand for kliniske studier med immunterapi. På verdens største kreftkongress, ASCO-kongressen i juni, var tre av de fem studiene under hovedsesjonen lungekreftstudier. For første gang viste en immunterapi økt overlevelse ved småcellet lungekreft i begrenset stadium, med betydelig redusert risiko for død.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb