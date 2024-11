Slo politibetjent i hodet med stein – tiltalt for drapsforsøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Hans O. Torgersen/NTB

Det var natt til lørdag 8. juni ved 1.40-tiden at politibetjenten ble angrepet i Biskop Gunnerus gate.

Ifølge tiltalen forsøkte 29-åringen å ta livet av den mannlige politibetjenten i 50-årene ved å slå ham i hodet med en stein. Politibetjenten ble påført knusningsskader i kraniet.

– Min klient nekter straffskyld, men erkjenner de faktiske forhold, sier mannens forsvarer, advokat Bendik Falch-Koslung, til NTB.

«Knusningsbrudd i kraniet»

Politimannens skader er beskrevet slik i tiltalen:

«Han fikk et kutt i hodet på cirka tre centimeter, et knusningsbrudd i kraniet med en dybde på 0,5 centimeter, samt blodansamling og luftbobler i de myke hinner på hjernens overflate».

– Det fremstår som om dette er en uprovosert voldshandling, da dette skjedde i forbindelse med kontroll av en person. I tillegg til den ene som ble kjørt til sykehus, ble en annen polititjenesteperson kjørt til legevakt med skade i en hånd, opplyste operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo-politiet i en melding til pressen samme natt.

– Går etter forholdene bra

Politibetjentens bistandsadvokat, Espen Henrik Johansen, forteller til NTB at det etter forholdene går bra med ham.

– Men det er for tidlig å si om han fullt og helt kommer tilbake i operativ tjeneste, sier bistandsadvokaten.

29-åringen er også tiltalt for vold mot to andre politibetjenter i forbindelse med pågripelsen natt til 8. juni, samt for å ha båret kniv på kjøpesenteret Oslo City i mai i år.

Hovedforhandling i straffesaken mot tiltalte starter 7. november i Oslo tingrett, der det er satt av to dager til saken.

Les også: Sjelden diagnose: – Når jeg kommer på jobbintervju forandrer stemningen seg totalt (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet