Kronprins Haakon: Naturlig at det er mange meninger

Kronprinsen fikk mandag en omvisning i minne- og læringssenteret i Al-Noor-moskeen. Moskeen ble utsatt for terrorangrep 10. august 2019 og kronprinsen fikk høre om hvordan Stiftelsen 10. august i samarbeid med blant annet 22. juli-senteret jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Men da kronprinsen møtte pressen utenfor moskeen i etterkant, var det kun Høiby-saken journalistene ville ha svar på.

– Det er en politisak som går, og så får vi prøve å gjøre jobben vår samtidig, svarte kronprinsen på det første av mange Høiby-relaterte spørsmål fra pressen.

– Fortsatt usikkerhet?

Han ville ikke si noe om hvorvidt kronprinsparet har blitt innkalt til politiavhør. På spørsmål om kongefamilien har mottatt særbehandling av politiet i denne saken, svarte han:

– Jeg tenker at det er mange meninger om dette, og det er jo kanskje naturlig. Men samtidig må vi prøve å gjøre vår jobb, så får politiet gjøre etterforskningen, sa kronprinsen.

Før helgen kom Kongehuset med en uttalelse om hvordan politiet varslet dem i forkant av pågripelsen av Marius Borg Høiby. Én av journalistene påpekte at det fremdeles er en del usikkerhet rundt dette forløpet.

– Fortsatt usikkerhet? Nei, nå synes jeg det er ganske stor oversikt over hva som skjedde der. Jeg skjønner at det er mange spørsmål, men jeg synes ikke det er riktig av meg å gå inn i alle detaljene rundt det, svarte kronprinsen.

Sterk utstilling

Gjennom bilder, video, lydklipp, meldinger og fysiske bevis forteller moskeens utstilling om 10. august 2019. Angrepsmannen Philip Manshaus ble overmannet og pågrepet i moskeen på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Han hadde da samme dagen tatt livet av stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

I juni 2020 ble Manshaus av Asker og Bærum tingrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år.

15. mars i år ble det imidlertid kjent at saken blir gjenopptatt etter at en ny sakkyndigrapport har konkludert med at Manshaus var psykotisk på gjerningsøyeblikket, noe som indikerer at han ble feilaktig dømt som tilregnelig.

