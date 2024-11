Fødeavdeling på Gjøvik i faresonen

Fødeavdelingen på Gjøvik har slitt med bemanningen, og avdelingen er foreløpig stengt til 10. februar på grunn av dette. Nå vurderer en arbeidsgruppe på sykehuset om avdelingen skal stenges permanent og slås sammen med avdelingen på Lillehammer.

– Det er gitt et tilleggsoppdrag til arbeidsgruppen for å redusere risiko i forbindelse med samlokalisering av fødetilbudet. Det innebærer blant annet å beskrive risikoområder, felles midlertidig bemanningsplan for de sammenslåtte avdelingene og å vurdere eget barseltilbud på Gjøvik, sier direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer, Kari Mette Vika til Hadeland.

Arbeidsgruppen skal legge fram sin vurdering i midten av desember, og da blir det også klart om Gjøvik-avdelingen blir mulig å åpne igjen, skriver avisen.

Les også: Flere må ha hjelp til å sette i gang fødselen

Les også: Spør psykologen: Hva er det beste fødetilbudet i en drømmeverden? (+)