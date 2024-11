KS vil ha mer kommunefrihet: – De må rydde opp

– Norske kommuner bryter lover hver eneste dag fordi detaljeringsgraden er for stor i forhold til det som er mulig å innfri, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS.

Fredag presenterte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) en bevilgning på fem milliarder kroner til kommunene og fylkeskommunene i 2024 og ytterligere fem til i 2025.

Det hjelper på, mener Helgesen, men understreker at det ikke bare er pengemangel som tærer på Kommune-Norge.

Flere lover, forskrifter, retningslinjer, bemanningsnormer som angår kommuner i dag, er for detaljerte, sier hun og etterlyser mer handlingsrom for kommunene.

– De må rydde opp i det, og vi skal hjelpe dem, sier styrelederen.

Sande er ikke uenig i at kommunene må følge mange krav.

– Nå er det ikke først og fremst denne regjeringen som har lagt mest nye krav på kommunene, men likevel ligger det en god del krav der som har akkumulert seg gjennom mange år, sier Sp-statsråden.

Han utelukker ikke at regjeringen skal kikke på muligheter for å dempe kravene mot kommunene.

– Vi må ha og har en god dialog også med KS for å se om det er ting vi kan gjøre når det gjelder krav og forventninger fra Storting og regjering som kan dempes for å gjøre at kommunene kan bruke ressursene sine mer effektivt. Det er et arbeid som vi gjør kontinuerlig, sier Sande.

