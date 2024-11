Trafikkulykke etter kappkjøring i Oslo-tunnel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge politiet ser det ut til at bilen har kastet seg ut i et annet kjørefelt for å ta en avkjøring, men har ikke klart det. Dermed kolliderte bilen i tunnelveggen i høy fart, ifølge politiet.

I en oppdatering opplyser politiet at bilen skal ha kappkjørt med to andre biler like før ulykken.

– Vi har fått kontakt med en av de to andre bilene som var med på kappkjøringen nå, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt klokken 14.32.

Det er store materielle skader. Bilføreren er uskadd, ifølge politiet.

Trafikken går sakte forbi i vestgående løp. Høyre felt er stengt, men trafikken glir forbi i venstre og midtre felt, ifølge politiet.

