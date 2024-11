To personer innlagt med hjernehinnebetennelse i Stavanger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter helsesjef Marthe Sirnes i Strand kommune og fastlege Anja de Jong overfor Stavanger Aftenbladet.

Det var Strandbuen som omtalte saken først.

Det er virusvarianten av hjernehinnebetennelse som er påvist, ikke en bakteriell infeksjon.

Det er usikkert hvordan det har seg til at to personer på samme arbeidsplass har fått påvist den ikke-smittsomme varianten.

Sirnes sier til Aftenbladet at det kan være at begge to har hatt samme virusinfeksjon, som kan komme fra en forkjølelse.

Foreldrene i barnehagen der de to jobber, er informert om utbruddet. De blir bedt om å passe ekstra nøye med på symptomer hos barna sine, selv om hjernehinnebetennelsen ikke er direkte smittsom.

