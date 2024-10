Marius Borg Høiby er fratatt førerkortet

– Vi kan bekrefte at Marius Borg Høiby per nå ikke har førerrett, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til avisen.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn er under etterforskning for flere forhold, blant annet er han siktet for mishandling i nære relasjoner mot Juliane Snekkestad, som han var kjæreste og samboer med fra 2018 til 2022. Han er også siktet for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland, samt trusler mot en annen person.

Det er fire fornærmede i saken mot Høiby. Siktelsen etter en hendelse i en leilighet på Frogner 4. august omfatter hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud, samt ytterligere ett tilfelle av kroppskrenkelse mot en ekskjæreste.

Høiby har erkjent vold mot den fornærmede kvinnen etter voldshendelsen på Frogner i august og trusler mot en mann. Men han erkjenner ikke straffskyld i sakene der ekskjærestene Nora Haukland og Juliane Snekkestad er fornærmet.