Tre medier felt i Pressens Faglige Utvalg

I de øvrige tolv sakene ble det ingen fellelse, skriver Medier24.

Utvalget mener Fædrelandsvennen har brutt kravet om samtidig imøtegåelse i forbindelse med at et utested i Kristiansand måtte tømmes for gjester etter at brannvesenet hadde hatt kontroll. Dagen etter ble det publisert en oppfølger av den opprinnelige nyhetsmeldingen, uten at utestedet hadde fått mulighet til å kommentere, skriver Journalisten.

Dagen ble felt for at de ikke har vært åpne om bakenforliggende forhold – i dette tilfellet at de har hatt tette bånd til Espen Ottosen, som har vært involvert i en varslingssak i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dagen har skrevet flere saker om konflikten i organisasjonen, der den tidligere Dagen-kommentatoren Ottosen på tidspunktet var informasjonsleder.

Utrop er felt på to punkter (opplysningskontroll og samtidig imøtegåelse) i forbindelse med en sak knyttet til Rødt-politiker Sofia Rana. Det ble skrevet at hun ble forsøkt voldsutsatt av personer knyttet til Alternativ Media under Arendalsuka. Utrop innrømmet at formuleringen om voldsutsatt var upresis. PFU feller mediet for dette, samt at de ikke ga Alternativ Medias Ronny Rønning mulighet til å imøtegå påstander.

