FHI: Barn i fattige familier får oftere usunn mat og mer TV-tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– På tvers av landegrenser fant vi at barn i familier med lavere utdanning og inntekt hadde lavere sannsynlighet for å bli ammet. De hadde høyere sannsynlighet får å spise usunn mat, og bruke mer tid foran TV-en. De var også oftere utsatt for passiv røyking.

Det sier Jennifer Harris, forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI. I den ferske studien har forskere fra ulike land studert data fra over 60.000 barn i elleve europeiske byer.

For å forstå sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og miljøet barna vokser opp i, har forskerne sett på familiens samlede inntekt og mors utdanningsnivå.

Allerede før skolestart scorer barn fra familier med lav inntekt generelt dårligere på faktorer som fremmer god helse og sunt kosthold.

– Det betyr ikke at alle barn i familier med lav inntekt får mer usunn mat eller blir utsatt for passiv røyking, men at det er mer vanlig i familier med lav inntekt enn i familier med høy inntekt og utdanning, forklarer Harris.

Blant deltakerne fra Oslo hadde barn av mødre med lav utdanning nesten fem ganger større sannsynlighet for å bli utsatt for passiv røyking enn barn av mødre med høyere utdanning.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)