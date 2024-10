Vestre møter organisasjoner om døgnplasser i rusomsorgen

Helseministeren ble møtt av buing og sinne da han skulle legge fram stortingsmelding om rusreform fredag. Reformen kom bare kort tid etter at Helse sør-øst i et nytt anbud kutter over 100 døgnplasser, noe som i praksis betyr at flere ideelle rusbehandlingsinstitusjoner må stenge.

– Jeg lurer på hva regjeringen skal reformere når de har rasert rusbehandlingsapparatet. Jeg håper virkelig at Vestre holder det han lover når han sier at han skal se hva han kan gjøre for å hindre denne raseringen, sa Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human ruspolitikk, til Altinget etter framleggelsen.

På vei inn til framleggelsen stanset Vestre for å snakke til demonstrantene. Han lovte da å følge opp med møter så snart reformen var lagt fram.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at paraply-, bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rusfeltet skal møte helseministeren til samtaler onsdag.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)