Politiet tester kommunikasjon via satellitter

– I Norge er utbyggingen og dekningsgraden av internett bra, men det betyr ikke at politiet ikke trenger reserveløsninger for internettkommunikasjon og flere bein å stå på, for å gjøre vår digitale motstandskraft bedre, sier prosjektleder Espen Olsen ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB).

Testingen, som har pågått det siste året, omfatter både daglig arbeid og generell beredskap. Utprøvingen er støttet av Norsk romsenter, ifølge en pressemelding.

Det skjer i ulike deler av Norge, inkludert Svalbard.

– Vi har testet kommunikasjon fra lavbanesatellitter blant annet i patruljebil i bevegelse, i tunnel og i urbane strøk, på politibåt under ulike værforhold og på snøscooter, sier Olsen.

Testene gjøres med løsninger fra blant annet Starlink og OneWeb.

