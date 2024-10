Luftrommet over Flesland stengte mens amerikansk jagerfly landet

Ifølge Bergens Tidende (BT), som først skrev om hendelsen, var det ved 15-tiden tirsdag økt beredskap ved Flesland lufthavn – og luftrommet over flyplassen var da stengt.

Jonny Karlsen, talsperson i Forsvarets operative hovedkvarter, sier til Forsvarets Forum at det dreier seg om et jagerfly fra USA tilknyttet en øvelse utenfor norskekysten.

– Vi kan bekrefte at vi er kjent med at et amerikansk fly har landet på Flesland. Det har sammenheng med hangarskipet som øver utenfor norskekysten. Vi samarbeidet godt med hangarskipet. Dette viser nettopp grunnen til at vi trener og øver sammen, sier Karlsen.

Det skal ikke ha vært noen dramatiske omstendigheter som førte til landingen.

Mens luftrommet var stengt over Flesland måtte et fly fra Stavanger snu og dra tilbake til Sola. Ifølge BT ble luftrommet åpnet igjen cirka 15.10

