Vedum slakter Nationaltheatrets 10-milliardersdrøm

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier nei til Nationaltheatrets ønske om den mest omfattende moderniseringen og flere scener. Han vil kun gjennomføre nødvendig rehabilitering, skriver Dagens Næringsliv.

Finansministeren ønsker en antikvarisk rehabilitering av den historiske bygningen og foreslår at teateret leier eksisterende scener i byen mens arbeidet pågår, i stedet for å bygge nye.

Frykter viktig kulturarv kan gå tapt

Teatersjef ved Nationaltheatret Kristian Seltun er kjent med Vedums ønske om det billigere alternativet.

– Vi er godt kjent med at Finansdepartementet utreder et slikt alternativ som Vedum peker på, men ingenting er bestemt. Vi må nesten legge til grunn at når Stortinget skal behandle saken, vil de ta en beslutning som gjør at Norge fortsatt har et nasjonalteater som kan løse oppgavene sine, og som gjør at neste generasjon ikke vil klandre oss for å ha latt viktig kulturarv gå tapt, skriver Seltun i en epost til Byggeindustrien.

– Må utarbeides en billigere plan

Vedum mener at det dyreste alternativet, foreløpig beregnet til å koste 10 milliarder, vil binde opp for mange kulturmidler som ellers kunne gått til gode prosjekter rundt om i landet.

– For å få et politisk flertall på Stortinget og sikre støtte og legitimitet rundt om i landet, må det utarbeides en billigere plan med lavere forventninger til kvalitet i perioden teateret er stengt for rehabilitering. Derfor har jeg bedt om at det utredes et minimumsalternativ som Statsbygg har anslått til 3 milliarder kroner, sier han.

Han tror heller ikke at folk i Oslo ønsker årevis med graving, støy og uro midt i sentrum.

– Det er klart man får mer for 10 enn for 3 milliarder, men vi kan ikke velge Rolls-Royce når en Volvo kan duge, sier Vedum.

– Regjeringen har ikke konkludert

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery er opptatt av å understreke at regjeringen ikke har konkludert i saken.

– Vi er nå i en prosess med ekstern kvalitetssikring av Statsbyggs utredning, og når det er gjennomført, skal hele regjeringen drøfte saken sammen og se på ulike alternativer, opplyser Jaffery til NTB.

Hun påpeker at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til disse ulike alternativene per nå.

– Regjeringen er opptatt av at vi skal ta vare på både den historiske bygningen og på institusjonen Nationaltheatret. Det er viktig at vi i byggeperioden tar vare på den kompetansen, kunnskapen og talent som faggruppene i teateret utgjør, og at vi ikke mister alt det mens vi bygger.

