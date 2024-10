Oslo kommune anmelder ansatt for underslag

– Helseetaten mistenker at innkjøpene er gjort for egen vinning, enten ved at de skal benyttes til privat bruk eller selges, skriver helseetaten i anmeldelsen ifølge Avisa Oslo.

Etaten mener det er påfallende at et bytte av leverandør sammenfaller med at en medarbeider hos en leverandør byttet jobb.

– Dette kan indikere korrupsjon, skriver helseetaten.

Et fellestrekk ved innkjøpene var at de ikke fulgte etatens avtaler, og at det manglet dokumentasjon på at det var behov for dem, ifølge Aftenposten.

Ifølge avisen skriver Kommunerevisjonen at det «kan dreie seg om beløp av en vesentlig størrelse».

– Enkelte innkjøp synes å være unaturlige, eller var av et omfang som ikke sto til det man antok å være etatens behov. Ved etterkontroll ble flere av de kjøpte varene ikke gjenfunnet i virksomhetens lokaler, skriver Kommunerevisjonen.

