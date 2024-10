Opposisjonskrav om at Vestre stanser Helseplattformen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ramset opp en lang liste med punkter som sviktet, da han konkluderte med ramsalt kritikk av Helseplattformen i en rapport torsdag.

Det sviktet på grunnleggende vis i beslutningsprosessen og ved at styringen av prosjektet var for svak.

– Man valgte å gå for én samlet løsning. Ett stort helhetlig system gjennom én anskaffelse framfor flere av de beste systemene på ulike fagområder og koble disse sammen, sa Schjøtt-Pedersen.

– Må trekke i nødbremsen

Dette bør være siste spiker i kista for Helseplattformen, mener Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Han kaller det svært alvorlig at de anslåtte årlige kostandelen vil være på om lag 800 millioner kroner, 500 millioner kroner mer enn hva som ble beregnet i 2019.

– Nå forventer jeg at helseministeren slutter å skyve helseforetaket foran seg og trekker i nødbremsen, sier Hoksrud.

– Exit-plan

SV sier vi ikke kan leve med et system som både truer pasientsikkerheten og er ineffektivt.

– Nå må Vestre lage en exit-plan istedenfor å fortsette å rulle et ekstremt dårlig system til flere sykehus, sier helsepolitisk talsperson Marian Hussein.

Den samme beskjeden kommer fra Rødt.

– Dette er en alarmerende rapport. Helseministerne har tvinnet tommeltotter, mens det har rent inn advarsler om at prestisjeprosjektet har hatt store mangler og feil. Riksrevisjonen leverer en knusende rapport om at Helseplattformen har truet pasientsikkerheten, og tapper sykehuset for penger, sier helsepolitisk talsperson Seher Aydar.

